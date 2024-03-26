Интересная жизнь с Vera Star Столица сумасшедшего хутора не успела ещё даже взвыть сиренами воздушной тревоги, как на неё обрушился мощнейший удар наших ракет.
"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась
Комментарии
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Светлана Позднякова
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13 час.
VG
Vasily Golov
Это были ракеты наземного базирования сверхзвуковые.Опустили с крыла на землю.Чтобы ПВО помолчало.Это асимметричный пока ответ.Нет ответа за Севастополь,Белгород,Курсу,Брянск.Там ОКО за ОКО.Вы по школе,мы по школе.Для симметрии в ответе.
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11 час.
Жанна Животова
Сейчас много хохлов понаехало в Кишинев. Моя подруга оттуда пишет, что все они настолько полны ненависти к русским, что ей кажется, что им там, на родине, вместо прививок от Ковида привили звериную ненависть к русским.
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4 час.
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