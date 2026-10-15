"They stood to object and said, ‘I object! Opposing counsel is beavering the witness.’ The judge said, ‘Beavering… Do you mean badgering?’ It still makes me laugh out loud.
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