«Должны остаться только приятные воспоминания»: какие опасности ждут детей летом

Катание на питбайках и электросамокатах, тепловые и солнечные удары, окна с москитными сетками, купание в неразрешенных местах, покупка арбузов и дынь в сомнительных торговых точках: татарстанцам рассказали о рисках для детей в период летних каникул, а также о том, как избежать трагедий.