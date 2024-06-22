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Жителям Барселоны могут запретить сдавать жилье туристам к 2028 году

Жителям Барселоны могут запретить сдавать жилье туристам к 2028 году

Власти Барселоны готовятся запретить местным жителям сдачу жилья туристам, передает Reuters. Мэр города Жауме Колльбони заявил, что к ноябрю 2028 года 10 101 квартира в Барселоне лишится лицензии на краткосрочную аренду.

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