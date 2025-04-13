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Как западной пропаганде ТАК удаётся?

Как западной пропаганде ТАК удаётся?

Дискуссия о том, как Нам, русским, навязали комплекс неполноценности - в том числе и при помощи  западного кинематографа.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Я РУССКИЙ И ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ.
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1 час.
Генрих
Херня какая-то...с чего это мне чувствовать себя неполноценным, если пиндосы в своем большинстве вообще неграмотные? Если кто-то считает, что так и есть на самом деле, то это его личные медицинские проблемы.
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28 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Не смотрите пиндосовое кино. Там одна идея унизить, ограбить, захватить и убить!
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23 мин.
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