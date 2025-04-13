Дискуссия о том, как Нам, русским, навязали комплекс неполноценности - в том числе и при помощи западного кинематографа.
Как западной пропаганде ТАК удаётся?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Я РУССКИЙ И ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ.
Ответить
1 час.
Генрих
Херня какая-то...с чего это мне чувствовать себя неполноценным, если пиндосы в своем большинстве вообще неграмотные? Если кто-то считает, что так и есть на самом деле, то это его личные медицинские проблемы.
Ответить
28 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Не смотрите пиндосовое кино. Там одна идея унизить, ограбить, захватить и убить!
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии