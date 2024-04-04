Салехардские ханты встретят весну в стойбище «Щитам курт»

Ханты Салехарда 7 апреля соберутся на стойбище «Щитам курт», чтобы встретить весну в «Вороний день». Как будет проходить праздник, «Север-Прессу» рассказала глава городской культурной автономии «Пулнгават» Светлана Тайшина.
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