В калужской школе собрали гумпомощь для Курской области

Ученики и педагоги 51-й школы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области и наших бойцов, участвующих в специальной военной операцииУченики и педагоги 51-й школы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области и наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.