В калужской школе собрали гумпомощь для Курской области

Ученики и педагоги 51-й школы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области и наших бойцов, участвующих в специальной военной операцииУченики и педагоги 51-й школы собрали гуманитарный груз для жителей Курской области и наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.
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