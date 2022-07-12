Святые апостолы Петр и Павел: Почему они празднуются в один день

Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. В этот день завершается длительный Петров пост и по приданию считается, что именно в этот день святые одновременно приняли мученскую смерть в 67 году в Риме.
Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. В этот день завершается длительный Петров пост и по приданию считается, что именно в этот день святые одновременно приняли мученскую смерть в 67 году в Риме.
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