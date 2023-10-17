Из-за отключения электричества в Рязани остановились троллейбусы

По информации источника, 17 октября с 05:25 из-за повреждения на электросетях отключено электричество на улице Щедрина, Полонского, площади Театральной, а также улицах Введенской, Радищева, Горького, Почтовой, Новослободской, Ленина.
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