Northrop Grumman сообщила об успешных испытаниях двигателя второй ступени разрабатываемой МБР LGM-35A Sentinel

Американская компания Northrop Grumman объявила о проведении успешного статического огневого испытания твердотопливного двигателя второй ступени для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.
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