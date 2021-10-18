Опять стрельба в школе

Всё о разводахОпять стрельба в школеСегодня с утра в Пермском крае опять чуть не случилась трагедия. Мальчик взял у отца винтовку и пришёл в школу.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадеждаА все потому, что нет публичного освещения наказания этим "стрелкам"!( Последнему ногу отрезали и тишина!( А ведь он убил(!) не одного человека!( Вот эти малолетние дебилы и смотрят, что никому ничего не сделали, а свою минуту "славы" они получили и сами мечтают так же засветиться перед сверстниками и девочками этакими грозными "вершителями судеб"!((ГМГеоргий МихалевОбычное дело. Не дали застрелить, значит зарежет. Если уж решил, значит доведет дело до конца.Комментировать
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