Люди в ужасе от действий КиеваЗа многие месяцы, что длится конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, не только эксперты, но и простые граждане хорошо поняли, чего стоят нынешние руководители киевского режима.
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