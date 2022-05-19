Представлены дешёвые умные часы Realme с IP68, термометром, SpO2 и длительной автономностью

Компания Realme представила новые умные часы, которые получили название Realme Techlife Watch SZ100. Устройство предлагает неплохой набор характеристик при доступной цене Часы Realme Techlife Watch SZ100 оснащены квадратным 1,69-дюймовым цветным дисплеем разрешением 240 x 280 пикселей, плотностью 218 пикселей на дюйм с максимальной яркостью 530 кд/м2.
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