Певица Чичерина рассказала об уехавших и оставшихся

Сегодня, 7 августа, в России отмечается 45-летие талантливой певицы и автора песен Юлии Чичериной. В интервью «АиФ» она поделилась своими мыслями о музыкантах, уехавших за границу, о своей Родине и о выступлениях перед военнослужащими на передовой.