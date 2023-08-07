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Певица Чичерина рассказала об уехавших и оставшихся

Сегодня, 7 августа, в России отмечается 45-летие талантливой певицы и автора песен Юлии Чичериной. В интервью «АиФ» она поделилась своими мыслями о музыкантах, уехавших за границу, о своей Родине и о выступлениях перед военнослужащими на передовой.

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