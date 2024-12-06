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Крым и Донбасс могли бы остаться в составе Украины – Лавров

Крым и Донбасс могли бы остаться в составе Украины – Лавров

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Крым мог бы остаться частью Украины, если бы не события государственного переворота 2014 года.

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