Крым и Донбасс могли бы остаться в составе Украины – Лавров

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Крым мог бы остаться частью Украины, если бы не события государственного переворота 2014 года.
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