Герой России Николай Соболев: Я просто делаю свою работу — служу Родине, защищаю её и старюсь это делать хорошо, по-чести

Два российских офицера, два друга, получили высокое звание Герой России. В Российском Союзе ветеранов 16 апреля 2024 года состоялась встреча с Героями, во время которой Игорь Юргин и Николай Соболев ответили на вопросы журналистов.
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