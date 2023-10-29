Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Он, афтырь, первоисточник, ни разу и не открывал. Так, со слов... А положение о ЦБ т. е. закон, написан - пиндосом в пиндосовских же интересах, но русскими буквами. Что бы экономика России никогда с коленок не поднялась...

И

Искандер

Полноте, под Вашими напёрстками и горошины нет. Статья Закона не Талмуд, когда столетиями можно заниматься комментариями на комментарии комментариев. Препираться не собираюсь, Сообщаю по Статье2. Государству принадлежит лишь здание, где расположен ЦБ России, да еще уставной фонд. Все остальное – уже собственность самого ЦБ, включая ВСЕ российские денежные купюры. На них написано: «Билет Банка России (ЦБ)» (на советской было: «Государственный казначейский билет»). «Бумажка» ЦБ выпускается пропорционально (по Конституции и закону о ЦБ) объёму закупленной виртуальной иностранной валюты через механизм т.н. «золотовалютных резервов» (золотовалютный резерв страны формирует ЦБ, а не государство, валюта – доллары, золота в ЗВР не более 10%). Препираться дальше не собираюсь, всё давным давно ясно.