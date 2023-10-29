Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лора Лора
    Люба! Правильная Вы девушка ! Я тоже с вами. Но Наши  Демократы как америкосы не думают о Родине, а только о себе...Я...Место для подвига...
  • Регина Толстоброва
    До задницы их извинения.Сегодня извинился, а завтра другой  кто нибудь изобьет кого. Это дикари. какая им цивилизация.Азербайджанцы изв...
  • Николай
    Пока не будет образцово-показательного наказания за содеянное в соответствии с Законами РОССИИ всё так и будет продол...Азербайджанцы изв...

Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Объясняем на пальцах чтобы они прекратили позорить себя глупостями Иногда, как чёртики из табакерки один за другим выскакивают люди, не имеющие ни логики, ни здравого смысла, которые начинают выкрикивать заезженные обвинения, ничего не понимая в их сути и не пытаясь разобраться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
Не убедил автор. Если страна действительно борется за свой суверенитет, то этой глобалистской надстройки над нашей страной не должно существовать в принципе.
Ответить
3 д.
Игорь Василевский
Он, афтырь, первоисточник, ни разу и не открывал. Так, со слов... А положение о ЦБ т. е. закон, написан - пиндосом в пиндосовских же интересах, но русскими буквами. Что бы экономика России никогда с коленок не поднялась...
Ответить
2 д.
И
Искандер
Полноте, под Вашими напёрстками и горошины нет. Статья Закона не Талмуд, когда столетиями можно заниматься комментариями на комментарии комментариев. Препираться не собираюсь, Сообщаю по Статье2. Государству принадлежит лишь здание, где расположен ЦБ России, да еще уставной фонд. Все остальное – уже собственность самого ЦБ, включая ВСЕ российские денежные купюры. На них написано: «Билет Банка России (ЦБ)» (на советской было: «Государственный казначейский билет»). «Бумажка» ЦБ выпускается пропорционально (по Конституции и закону о ЦБ) объёму закупленной виртуальной иностранной валюты через механизм т.н. «золотовалютных резервов» (золотовалютный резерв страны формирует ЦБ, а не государство, валюта – доллары, золота в ЗВР не более 10%). Препираться дальше не собираюсь, всё давным давно ясно.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх