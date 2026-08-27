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Царьград

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Ольга Свиблова объяснила роль ИИ в современном искусстве

Ольга Свиблова объяснила роль ИИ в современном искусстве

На Второй международной биеннале «Искусство будущего» в МАММ обсуждалась роль ИИ в искусстве. Директор Ольга Свиблова отметила, что технологии могут участвовать в создании произведений, но идея и смысл остаются за человеком.

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