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Царьград

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Жителей Екатеринбурга насторожили машины скорой помощи, приехавшие к станции метро "Площадь 1905 года"

Жителей Екатеринбурга насторожили машины скорой помощи, приехавшие к станции метро "Площадь 1905 года"

Причиной визита экстренной службы стал один из пассажиров.Жителей Екатеринбурга утром 1 октября насторожили машины скорой помощи, экстренно прибывшие к станции метро "Площадь 1905 года".

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