Эквадор: Два сотрудника частной охранной компании ANDRASEG в Лос-Вергелесе, Гуаякиль, были ранены, когда 20 вооруженных людей, одетых в поддельную полицейскую форму, ранним утром ограбили объект с оружием и другими ценностями.
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