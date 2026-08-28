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Контрафронт

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Эквадор: Два сотрудника частной охранной компании ANDRASEG в Лос-Вергелесе, Гуаякиль, были ранены,...

Эквадор: Два сотрудника частной охранной компании ANDRASEG в Лос-Вергелесе, Гуаякиль, были ранены, когда 20 вооруженных людей, одетых в поддельную полицейскую форму, ранним утром ограбили объект с оружием и другими ценностями.

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