Эквадор: Два сотрудника частной охранной компании ANDRASEG в Лос-Вергелесе, Гуаякиль, были ранены, когда 20 вооруженных людей, одетых в поддельную полицейскую форму, ранним утром ограбили объект с оружием и другими ценностями.