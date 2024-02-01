Собянин рассказал о ходе строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Дорога от метро «Коммунарка» до ул Поляны готова более чем наполовинуМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что участок трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», который начинается от станции метро «Коммунарка» и длится до ул.