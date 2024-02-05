Синоптик Котилевская: в Москве 5 февраля будет -3 градуса и пройдет снег

Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного потепления. Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
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