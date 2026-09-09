ЛизаАлерт: Следствие решит тактику поиска Усольцевых в 2025

Семья Усольцевых исчезла в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Более 1,5 тыс. человек участвовали в поисках, но безрезультатно.
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