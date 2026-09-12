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За день над регионами России перехвачено 53 вражеских БПЛА самолетного типа

За день над регионами России перехвачено 53 вражеских БПЛА самолетного типа

53 украинских беспилотника самолетного типа было перехвачено российскими силами ПВО за день 12 сентября над регионами РФ, над Азовским и Черным морями, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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