Яков Кедми: возможно ли восстановить Советский Союз

Борис Воробьев

Сначала, надо спросить народ России, захочет он вновь посадить себе на шею буржуазию, аристократию, царственную семью. Последние 30 лет почти всем жителям страны дали возможность побывать в шкуре вассалов капитализма и, думаю, опыт крайне отрицателен.