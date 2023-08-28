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Яков Кедми: возможно ли восстановить Советский Союз

Яков Кедми: возможно ли восстановить Советский Союз

Социологические опросы подтверждают, что до сих пор немало россиян хотели бы, чтоб Советский Союз был восстановлен.

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Комментарии
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Андрей Хромко
надо не восстанавливать ссср, а РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ...
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2 час.
Борис Воробьев
Сначала, надо спросить народ России, захочет он вновь посадить себе на шею буржуазию, аристократию, царственную семью. Последние 30 лет почти всем жителям страны  дали возможность побывать в шкуре вассалов капитализма и, думаю, опыт крайне отрицателен.
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1 час.
tsan tsan
Сколько можно тиражировать мнение этого безродного афериста Кедми ?
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1 час.

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