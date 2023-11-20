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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду о квалификации Евро-2024: «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию»

Роналду о квалификации Евро-2024: «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию»

В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды.

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