Каждый четвертый опрошенный россиянин видит пользу командировок для личной жизни

Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером.
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