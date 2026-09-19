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Татар-информ

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Житель Татарстана сжег дом, пытаясь растопить печь

Житель Татарстана сжег дом, пытаясь растопить печь

Житель РТ сжег дом при попытке растопить печь. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 61-летний житель села Чекан Азнакаевского района РТ решил использовать бензин для растопки печи.

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