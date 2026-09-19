Житель Татарстана сжег дом, пытаясь растопить печь

Житель РТ сжег дом при попытке растопить печь. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 61-летний житель села Чекан Азнакаевского района РТ решил использовать бензин для растопки печи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым