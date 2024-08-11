Смирнов сообщил об уничтожении трех ракет над Курской областью

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Три выпущенные киевскими боевиками ракеты ликвидированы в небе над Курской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в понедельник, 12 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии