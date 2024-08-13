«Кладбища новых Chevrolet» не существует. В UzAuto Motors прояснили ситуацию

На заводе UzAuto Motors опровергли существование так называемого «кладбища новых Chevrolet». Ране в Сети появился ролик, автор которого снял седаны Onix и кроссоверы Tracker на обочине поселковой дороги, заявив, что это «кладбище новых Chevrolet».
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