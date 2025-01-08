Доигрались: Гренландия может сама отделиться от Дании

1400 прочтений Вчера Есть такой старый анекдот о том, как находчивый русский заставил кошку есть горчицу.
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