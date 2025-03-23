Совесть многие продали, но еще никто не купил

Бесит, когда тебе уже 68 лет, а мама не передаёт трон.© Принц Чарльз Уэльский - Дорогой, ты не видел мои бриллиантовые серёжки? - Да у тебя их сроду не было! - Вот именно! Кстати о блондинках:По улице идёт блондинка.