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Совесть многие продали, но еще никто не купил

Бесит, когда тебе уже 68 лет, а мама не передаёт трон.© Принц Чарльз Уэльский - Дорогой, ты не видел мои бриллиантовые серёжки? - Да у тебя их сроду не было! - Вот именно! Кстати о блондинках:По улице идёт блондинка.

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