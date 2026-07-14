Сергей Бессонов

Сенатор Грэм старый подонок-русофоб подох, буквально захлебнулся адреналином от избытка ненависти к России и от бессилия изменить ход истории, понимая неизбежность катастрофы нацистского укрорейха. Ненавистников России, русских на Западе хватает, но этот урод всегда норовил, везде где только мог дотянуться, лягнуть своим кривым копытом русских. Убогий так тужился, так "давил" на Россию, что "давилка" наконец-то сломалась. И это закономерно, сильные отрицательные эмоции убивают. Медицинский факт: злобные, желчные, ненавидящие людей субъекты часто умирают от от рака желудка, кишечника или цирроза печени. Гореть ему в АДУ тысячу лет! Но Зеленский-то, силён чёрт - как с кем поручкается, так в отставку, кого прижмёт, да ещё чмокнет, так копыта кверху и в ящик. Может его поэтому и не ликвидируют, что пока не всех ещё врагов России извёл?