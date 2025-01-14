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Юлия Тимошенко назвала Украину страной без будущего

Юлия Тимошенко назвала Украину страной без будущего

Происходящие процессы на Украине превращают её в страну без будущего. Об этом заявила бывший депутат, премьер-министр Украины, лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

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