Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США заявили о бессмысленности атак ВСУ по аэродромам РФ

В США заявили о бессмысленности атак ВСУ по аэродромам РФ

«Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне», — отметил он.

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