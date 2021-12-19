Отменить ЕГЭ можно прямо сейчас. Но нужно ли?

"Реформаторы" из Рособрнадзора предлагают заменить ЕГЭ "цифровым профилем" школьника. Педагогов и в этот раз никто ни о чём не спрашивал, а между тем учителя считают идею заменить единый госэкзамен портфолио унизительной и изначально провальной.