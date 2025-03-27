Great Wall Souo S2000 оценили в рублях

В России предложили мотоцикл Great Wall Souo S2000 по цене от 4,3 миллиона рублей. Как сообщает «Российская газета», на одном из популярных сайтов появилось объявление о приеме заказов на Great Wall Souo S2000.
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