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Расчёт гаубицы ВС РФ «Мста-Б» поразил танк ВСУ на ходу

Расчёт гаубицы ВС РФ «Мста-Б» поразил танк ВСУ на ходу

Входящие в состав расчёта орудия «Мста-Б» военнослужащие артиллерийского подразделения Вооружённых сил Российской Федерации сумели дать отпор нацистским формированиями киевского режима на Краснолимасном участке линии боевого соприкосновения.

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