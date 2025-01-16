Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 817 подписчиков

Ереван возмущён словами Киселёва о "Зангезурском коридоре": Передана нота протеста

Ереван возмущён словами Киселёва о "Зангезурском коридоре": Передана нота протеста

Власти республики пришли в ярость из-за сюжета русского журналиста про АрмениюНакануне в министерстве иностранных дел Армении побывал русский посол Сергей Копыркин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Армения исчезает как сон, как утренний туман и ноты протеста с того света, не принимаются. Умерла так умерла....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх