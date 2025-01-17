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Эстония планирует за 15 лет прекратить выдачу паспортов неграждан детям

Эстония планирует за 15 лет прекратить выдачу паспортов неграждан детям

Эстония намерена прекратить практику выдачи паспортов неграждан детям через 10-15 лет. Министр образования и науки Кристина Каллас призывает обеспечивать новорожденных эстонским гражданством.

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