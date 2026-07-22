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Царьград

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RMF FM: Восемь фанатов "Гурника" задержаны в Стамбуле за драку

RMF FM: Восемь фанатов "Гурника" задержаны в Стамбуле за драку

В Стамбуле задержаны восемь польских болельщиков "Гурника" (Забже) за драку с полицией на матче против "Фенербахче".

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