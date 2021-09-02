Президент Украины сообщил о «не всегда солнечной атмосфере» на переговорах с Байденом

МОЯ СТРАНАПолитикаПрезидент Украины сообщил о «не всегда солнечной атмосфере» на переговорах с Байденом Встреча президента США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского прошла не всегда в солнечной атмосфере.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООолег олейникНу , Байден наверное с огромным нетерпением ждал , когда же Зеля принесёт ему все эти 80 программ на 277 млрд долларов и сонный Джо , отбросив всё несущественное в сторону , сразу впился в их изучение !Комментировать
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