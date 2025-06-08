В США из-за просроченной визы задержали популярного тиктокера Хаби Лейма

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала популярного блогера соцсети TikTok Хаби Лейма, американская виза которого оказалась просрочена, сообщило информационное Agence France-Presse со ссылкой на ведомство.
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