Статистика показала сокращение торговых отношений России с Европой

При этом эксперты уточняют, что по факту объем торговых отношений между Россией и Европой пострадал не сильно, санкции лишь заставили контрагентов находить иные пути торговли, включая формальную смену страны происхождения товаров Европейский экспорт в Россию сократился более чем наполовину.
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