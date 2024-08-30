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Статистика показала сокращение торговых отношений России с Европой

Статистика показала сокращение торговых отношений России с Европой

При этом эксперты уточняют, что по факту объем торговых отношений между Россией и Европой пострадал не сильно, санкции лишь заставили контрагентов находить иные пути торговли, включая формальную смену страны происхождения товаров Европейский экспорт в Россию сократился более чем наполовину.

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