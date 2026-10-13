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Происшествия

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Несовершеннолетний житель Республики Татарстан предстанет перед судом по обвинению в совершении террористического акта

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.

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