Во время недавнего визита украинского президента в Канаду он посетил парламент страны. Там присутствовал 98-летний выходец с Украины, который был всем представлен как «борец за украинскую независимость против русских».
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