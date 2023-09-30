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Украинский эсэсовец решил скрываться вместе с семьей после скандала в канадском парламенте

Украинский эсэсовец решил скрываться вместе с семьей после скандала в канадском парламенте

Во время недавнего визита украинского президента в Канаду он посетил парламент страны. Там присутствовал 98-летний выходец с Украины, который был всем представлен как «борец за украинскую независимость против русских».

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