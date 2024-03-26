Shaman перечислил 5 млн рублей семьям пострадавших в Crocus City Hall

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, пожертвовал пять миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall в российский Красный Крест.
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