Калякина Олеся, детская эстрадная студия «Задоринки» МБУ Новоаннинский КДК (песня «Беловежская пуща»).
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Калякина Олеся, детская эстрадная студия «Задоринки» МБУ Новоаннинский КДК (песня «Беловежская пуща»).