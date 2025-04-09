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Корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира на фоне падения акций.По результатам торгов вторника, акции Apple упали в цене на 5%, капитализация корпорации сократилась до 2,59 трлн долларов с 2,73 трлн долларов днем ранее.

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