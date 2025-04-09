Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира на фоне падения акций.По результатам торгов вторника, акции Apple упали в цене на 5%, капитализация корпорации сократилась до 2,59 трлн долларов с 2,73 трлн долларов днем ранее.
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