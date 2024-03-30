Лазарева* собралась в депутаты. Политики и общественники требуют изменить закон "О выборах"

Леонтий Букштейн

Вот не надо унижать профессиональных артистов, называя самопальщицу артисткой. Она ею никогда не была. А уж про разрешение законом избирать во власть иноагентов - это слов нет. Хватит уже играться в псевдо-демократию. Им во власти не место, а то уже с корочкой депутата начнут мутить воду в стране.