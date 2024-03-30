Лазарева* собралась в депутаты. Политики и общественники требуют изменить закон "О выборах"

Иноагентам законом России не запрещено баллотироваться, но они обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
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